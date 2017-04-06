В ДФО больше всех денег на развитие дорог получит Якутия

7 из 9 дальневосточных регионов получат в 2017 году финансирование из федерального бюджета на строительство и развитие дорожной системы регионального, межмуниципального и местного значения. Из 10 млрд рублей, распределенных правительством РФ среди 49 регионов, дальневосточным выделили 1,141 млрд рублей. Больше всего денег на дороги получит Якутия, а вот Хабаровского и Приморского краев в списке получателей федерального финансирования нет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно постановлению правительства РФ в список получателей межбюджетных трансфертов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения попали 49 субъектов РФ, среди них 7 дальневосточных.

«Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения», — говорится в пояснительной записке к постановлению правительства.

Больше всех на строительство дорог из федерального бюджета в 2017 году получит Якутия — 265,8 млн рублей. Амурской области выделили 200,2 млн рублей, Еврейской автономной область — почти 174 млн рублей, Чукотскому автономному округу — почти 164 млн рублей, Камчатскому краю — 120,8 млн рублей, Сахалинской области — 119,5 млн рублей. Меньше всех на дороги получит Магаданская область 97,2 млн рублей.

Приморский и Хабаровский края в правительственном списке распределения финансирования не значатся вовсе.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос развития и строительства дорог весьма актуален для всех дальневосточных регионов. Так, для социально-экономического роста Якутии необходима транспортная инфраструктура. Об этом в ходе встречи с полномочным представителем президента РФ в ДФОЮрием Трутневымзаявил глава республики Егор Борисов. По его данным, в регионе только 8,7% территории (12,3% населения) обеспечено круглогодичной транспортной связью, при этом почти 90% объёма производства товаров и услуг находится в районах, где дороги и транспорт сезонны.

В столице Камчатки с приходом весны осложнилась ситуация на дорогах — покрытие буквально вымывает талыми водами. Сейчас в городе сложно найти участок даже на центральных трассах, где не было бы ям, а межквартальные проезды больше похожи на фронтовые дороги.

Напомним, дирекция по дорожному строительству «Дальний Восток» в 2017 году планирует сдать после строительства и реконструкции несколько участков федеральных автомобильных дорог общей протяженностью более 53 км и 446 пог. м искусственных сооружений.