Сенатор Олег Цепкин оценил перспективы создания ТОСЭР в Бакале

В кабинете главы района совместно с депутатом Законодательного собрания области Владимиром Горбуновым и заместителем по экономике Евгением Терентьевым сенатор познакомился с презентацией «Моногород Бакал. Перезагрузка», которая легла в основу реализации проекта ТОСЭР и была представлена Александром Глазковым в Московской школе управления Сколково. Презентация прошла защиту перед экспертами, обучающими управленческие команды.

На сегодняшний день первый инвестор набирает рабочих, определяется с землей. Создание юридического лица еще не определено, но в рамках действующего предприятия ЗАО «Зюраткуль» ведется проработка вопроса создания нового швейного производства в Бакале. Помимо прочего, на ежедневной основе ведутся переговоры с остальными инвесторами, которые в данный момент так же оформляют все необходимые документы и готовы на днях приступить к выполнению работ.