Три фирмы в Волгограде получили штрафы УФАС за сговор на торгах

По информации пресс-службы волгоградского регионального управления ФАС, в отношении МУП «ГЦРИ», ООО «Вид-Арт» и ООО «Принт-Эра» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.32 КоАП РФ и наложены штрафы по 50 тыс. рублей. Ранее МУП «ГЦРИ» было оштрафовано за незаконное вознаграждение еще на 500 тыс. рублей.

Напомним, как уже сообщала прокуратура Волгоградской области, в декабре 2014 года директор МУП «ГЦРИ» Ирина Бирюкова договорилась со своим знакомым Андреем Линевым о том, что подконтрольные ему фирмы (ООО «Вид-Арт», ООО «Принт-Эра», ООО «Демпинг») будут играть на муниципальных аукционах в пользу «ГЦРИ», чтобы предприятие могло победить на наиболее выгодных для себя условиях. За это Линеву было обещано вознаграждение в размере 10% от суммы заключенных контрактов, утверждают в прокуратуре.

МУП «ГЦРИ» в итоге выиграло на аукционе и заключило муниципальные контракты на оформление нескольких городских объектов к праздничным мероприятиям, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году Андрей Линев был признан виновным в коммерческом подкупе, суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 3,5 млн рублей.

В отношении Бирюковой уголовное преследование прекращено в связи с раскаянием, уточнили в прокуратуре.