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10:49 (мск), источник: Nakanune.ru

Плотина скандального заброшенного уральского химзавода, где тоннами хранится тротил, продана с аукциона

Плотина скандального заброшенного химзавода в Красноуральске, где тоннами хранится тротил, продана с аукциона. Покупателем стал бизнесмен из Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, плотину купил Дмитрий Кормщиков за 843 тыс. руб.

Согласно данным базы «Контур. Фокус», Дмитрий Кормщиков был учредителем ООО «МЕТАЛЛИК», однако общество прекратило деятельность еще в 2009 году.

Напомним, речь идет о плотине протяженностью 313 м, введенной в эксплуатацию в 1980 году. Вместе с ней продавалось здание водоприёмного колодца и здание насосной станции площадью 119,5 кв.м.

Любопытно, что ранее плотина была оценена в 8,4 млн руб. Ее несколько раз пытались продать вместе с другим имуществом химзавода, однако, покупателей так и не нашлось.

Добавим, что ранее с молотка также планировали пустить двухэтажное здание заводоуправления площадью более 779 кв.м., построенное в 1956 году; трехэтажное здание заводоуправления площадью более 2,4 тыс. «квадратов», введенное в эксплуатацию в том же году и электрическую сеть ВЛ-35 кВ, протяженностью 6 тыс. 515 м.

Красноуральский химзавод уже давно находится в эпицентре скандала. Все началось с того, что после сильного пожара на предприятии местные жители обнаружили взрывчатку на заброшенных складах завода. Взрывчатка находилась в свободном доступе и никем не охранялась. Чуть позднее собственник завода начал утилизацию оборудования предприятия и различных веществ, при этом пренебрегая правилами безопасности: вещества сжигали под открытым небом, а оборудование со следами взрывчатых веществ (производство не останавливали и не консервировали по всем правилам, прим.) распиливали.

Ситуацию вокруг предприятия держали на контроле органы прокуратуры, МЧС и иных ведомств. Силовики провели проверки и нашли нарушения. Следственный комитет Свердловской области завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на красноуральском химическом заводе.

Позже предприятие было признано банкротом.

Очередное ЧП произошло на территории предприятия накануне: там загорелся мусор.

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