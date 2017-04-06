Краевое правительство расширило возможности получения региональных налоговых льгот

Как пояснили в Минпромторге, добавлен новый вариант контракта между правительством края и инвестором, в соответствии с которым инвестор принимает на себя обязательства создать на территории Пермского края промышленное производство, вложить не менее 750 млн руб. и организовать выпуск нового вида продукции.

На весь период действия специального инвестиционного контракта, который может составлять до 10 лет, инвестор получает право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль в размере 13,5% и нулевой ставки по налогу на имущество.



Напомним, в декабре 2016 года депутатами заксобрания края были приняты изменения в закон, регулирующий порядок предоставления налоговых льгот в Пермском крае по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков-инвесторов в сфере промышленности.