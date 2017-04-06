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10:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевое правительство расширило возможности получения региональных налоговых льгот

В Пермском крае для инвесторов, реализующих крупные инвестиционные проекты в промышленности, расширены возможности получения региональных налоговых льгот.

Как пояснили в Минпромторге, добавлен новый вариант контракта между правительством края и инвестором, в соответствии с которым инвестор принимает на себя обязательства создать на территории Пермского края промышленное производство, вложить не менее 750 млн руб. и организовать выпуск нового вида продукции.

На весь период действия специального инвестиционного контракта, который может составлять до 10 лет, инвестор получает право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль в размере 13,5% и нулевой ставки по налогу на имущество.

Напомним, в декабре 2016 года депутатами заксобрания края были приняты изменения в закон, регулирующий порядок предоставления налоговых льгот в Пермском крае по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков-инвесторов в сфере промышленности.

Принятыми изменениями расширяются параметры инвестиционных проектов, при которых возможно заключение регионального специального инвестиционного контракта (добавлено, что на заключение контракта могут претендовать организации, реализующие на территории Пермского края инвестиционные проекты, при условии, что сумма капитальных вложений в создаваемое производство составляет не менее чем 750 млн. рублей и проект направлен для производства нового вида промышленной продукции).

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в настоящее время в Прикамье подписаны контракты с 6 промышленными организациями с общим объемом инвестиций порядка 143 млрд руб. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано 4 312 новых рабочих мест.

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