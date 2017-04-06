Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Похваставшейся Porsche дочери депутата Госдумы устроили травлю
Фарфоровую чашу продали за $29,5 млн
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
11:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Открылась продажа авиабилетов на рейсы из Казани в Анапу

(Город Казань KZN.RU, 6 апреля). Стартовала продажа авиабилетов по направлению Казань — Анапа — Казань.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Рейсы будут осуществляться авиакомпанией «ЮВТ Аэро» по воскресеньям с 18 июня по 24 сентября 2017 года.

Согласно расписанию вылет из Казани будет выполняться в 18.50, прибытие в Анапу — в 21.10. Вылет из Анапы — в 22.10, прибытие в Казань — 00.30. Время указано местное для каждого аэропорта, сообщает пресс-служба «ЮВТ Аэро».

Рейсы выполняются на воздушных судах «CRJ-200». Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании uvtaero.ru.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МЧС Татарстана опубликовало список потенциально опасных мест на льду
В жилом доме в Петербурге обезврежено взрывное устройство
Трамп назвал химатаку в Сирии «оскорблением человечества»
В Минприроды Удмуртии прошел обыск
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Заемщиков просят погасить долг под видом рекламы продуктов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Сколько стоят доступные квартиры в новостройках Петербурга
На аукционе в Петербурге продадут тысячи машино-мест
Зюганов и Миронов предложили сносить хрущевки по всей стране
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь