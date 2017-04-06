Открылась продажа авиабилетов на рейсы из Казани в Анапу
(Город Казань KZN.RU, 6 апреля). Стартовала продажа авиабилетов по направлению Казань — Анапа — Казань.
(Город Казань KZN.RU, 6 апреля). Стартовала продажа авиабилетов по направлению Казань — Анапа — Казань.
Рейсы будут осуществляться авиакомпанией «ЮВТ Аэро» по воскресеньям с 18 июня по 24 сентября 2017 года.
Согласно расписанию вылет из Казани будет выполняться в 18.50, прибытие в Анапу — в 21.10. Вылет из Анапы — в 22.10, прибытие в Казань — 00.30. Время указано местное для каждого аэропорта, сообщает
Рейсы выполняются на воздушных судах «CRJ-200». Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании uvtaero.ru.