Калининградский янтарь вышел на экспорт
В рамках биржевых торгов янтарем, которые калининградский Янтарный комбинат осуществляет в соответствии с
В рамках биржевых торгов янтарем, которые калининградский Янтарный комбинат осуществляет в соответствии с
Покупателем выступила литовская компания. Это первая сделка на бирже с янтарём с иностранным покупателем.
Примечательно, что купленный лот на 20% состоял из поделочного янтаря, так называемой ситовой сортировки, фракций +16 и +14 мм и на 80% из янтаря мелких фракций от минус 4 до +11,5 мм, которые, как показал последний аукцион, не являются востребованными среди российских переработчиков и, в основном, реализуются Комбинатом как дополнение к поделочному янтарю ручной весовой сортировки.
Напомним, 31 марта Комбинат провёл первый в 2017 году аукцион для переработчиков янтарной отрасли, который являлся аукционом на понижение цены с возможным повышением в ходе торгов. По итогам аукциона было реализовано 39 лотов общим весом 4 660 кг. их общая стоимость составила более 86,8 млн руб, сообщает