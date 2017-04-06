Калининградский янтарь вышел на экспорт

Покупателем выступила литовская компания. Это первая сделка на бирже с янтарём с иностранным покупателем.

Примечательно, что купленный лот на 20% состоял из поделочного янтаря, так называемой ситовой сортировки, фракций +16 и +14 мм и на 80% из янтаря мелких фракций от минус 4 до +11,5 мм, которые, как показал последний аукцион, не являются востребованными среди российских переработчиков и, в основном, реализуются Комбинатом как дополнение к поделочному янтарю ручной весовой сортировки.