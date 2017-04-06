Три въезда в город начнут строить в 2017 году
Строительство трех дорог — въездов в Новосибирск — начнется в 2017 году. Со стороны Павлодара,
Строительство трех дорог — въездов в Новосибирск — начнется в 2017 году. Со стороны Павлодара,
Об этом 5 апреля в
Первоочередной восстановительный ремонт на дорогах Новосибирской области должен быть закончен к 1 мая, а на межмуниципальных трассах — к 20 мая. В этом году будет выполнен ремонт 39,7 км участков дорог в Барабинском, Коченевском, Куйбышевском районах. Будут вестись работы по ремонту дороги «Байкал-Купино-Карасук», дороги от Довольного до Каргата и на других участках.
«В текущем году начнется строительство трех въездов в город “Новосибирск-Кочки-Павлодар”, “Новосибирск-Ленинск-Кузенций” и “Новосибирск — Садовый” (с выходом на Северный объезд — прим. VN.ru), — сообщил Игорь Миллер. — В этом году начнутся подготовительные работы. Строительство дорог “Новосибирск-Кочки-Павлодар” и “Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий” проектом предусмотрено на долгосрочный период, они будут строиться как минимум в течение 5 лет. Это будут дороги первой технической категории, с 4-vz полосами движения, с 2-уровневыми развязками