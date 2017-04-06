Три въезда в город начнут строить в 2017 году

Об этом 5 апреля в пресс-центре на Вертковской рассказал начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог Территориального управления автодорог Новосибирской области Игорь Миллер.

Первоочередной восстановительный ремонт на дорогах Новосибирской области должен быть закончен к 1 мая, а на межмуниципальных трассах — к 20 мая. В этом году будет выполнен ремонт 39,7 км участков дорог в Барабинском, Коченевском, Куйбышевском районах. Будут вестись работы по ремонту дороги «Байкал-Купино-Карасук», дороги от Довольного до Каргата и на других участках.