Мэрия Сочи подала в суд иск о сносе дома на улице Просвещения

По данным мэрии, земельный участок площадью 1197 м², принадлежащий Антону Шестоперову, предназначен для индивидуального жилищного строительства. Однако разрешение на возведение объекта капитального строительства, который там появился, не выдавалось, информирует пресс-служба муниципалитета. В администрации Сочи сообщили, что данное трехэтажное здание возводится с превышением максимального коэффициента застройки земельного участка (42,64%, хотя не должен превышать 40%).

С учетом всех нарушений земельного законодательства городская администрация подала в суд иск о сносе указанного здание. На данный момент объект арестован. Кроме того, собранные чиновниками материалы направлены в Управление государственного строительного надзора Краснодарского края, отдел полиции по Адлерскому району, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, в УФМС России по Краснодарскому краю (отдел в Сочи) для принятия соответствующих мер.