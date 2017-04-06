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11:30 (мск), источник: Вести Сочи

Мэрия Сочи подала в суд иск о сносе дома на улице Просвещения

Городское управление муниципального земельного контроля провело проверку правомерности использования земельного участка на улице Просвещения в Адлерском районе, где без необходимого разрешения возводится здание.

По данным мэрии, земельный участок площадью 1197 м², принадлежащий Антону Шестоперову, предназначен для индивидуального жилищного строительства. Однако разрешение на возведение объекта капитального строительства, который там появился, не выдавалось, информирует пресс-служба муниципалитета. В администрации Сочи сообщили, что данное трехэтажное здание возводится с превышением максимального коэффициента застройки земельного участка (42,64%, хотя не должен превышать 40%).

С учетом всех нарушений земельного законодательства городская администрация подала в суд иск о сносе указанного здание. На данный момент объект арестован. Кроме того, собранные чиновниками материалы направлены в Управление государственного строительного надзора Краснодарского края, отдел полиции по Адлерскому району, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, в УФМС России по Краснодарскому краю (отдел в Сочи) для принятия соответствующих мер.

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