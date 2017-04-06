С начала года более 1 тыс жителей области остались без света из-за долгов

Почти 2 тыс. жителей региона погасили задолженность в размере 16 млн рублей до отключения. Сейчас потребители региона должны энергетикам более 500 млн рублей. Чтобы возобновить подачу электроэнергии, нужно не только полностью погасить долг, но и заплатить за отключение и возобновление энергоснабжения до 4 тыс. рублей.

«Тем, у кого отсутствует возможность оплачивать электричество своевременно, специалисты “Янтарьэнергосбыта” предлагают оплатить долг по частям. Для этого необходимо заключить соглашение о реструктуризации. На 1 апреля такой возможностью уже воспользовались 100 жителей Калининградской области», — отметили в пресс-службе.