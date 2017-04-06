Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Бородач с фотографий из метро Петербурга оказался капитаном ВДВ
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
"Не поняла, кого я предала": Максакова о возвращении в РФ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9Индуистский Новый год
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В тени стены
11:53 (мск), источник: Новый Калининград

С начала года более 1 тыс жителей области остались без света из-за долгов

В первом квартале 2017 года энергетики ограничили электроснабжение более 1 тыс. жителей области с общей суммой долга 17 млн рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в пресс-службе ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Источник: Новый Калининград

Почти 2 тыс. жителей региона погасили задолженность в размере 16 млн рублей до отключения. Сейчас потребители региона должны энергетикам более 500 млн рублей. Чтобы возобновить подачу электроэнергии, нужно не только полностью погасить долг, но и заплатить за отключение и возобновление энергоснабжения до 4 тыс. рублей.

«Тем, у кого отсутствует возможность оплачивать электричество своевременно, специалисты “Янтарьэнергосбыта” предлагают оплатить долг по частям. Для этого необходимо заключить соглашение о реструктуризации. На 1 апреля такой возможностью уже воспользовались 100 жителей Калининградской области», — отметили в пресс-службе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Авиаудар: как ремонт в «Храброво» парализовал воздушное сообщение с регионом
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Трамп назвал химатаку в Сирии «оскорблением человечества»
В Минприроды Удмуртии прошел обыск
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Глава Нацбанка Украины объявила об уходе в отставку
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Коллекторы нашли способ беспокоить должников в ночное время
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь