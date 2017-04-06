Три дома-долгостроя на улице Штеменко Нижнего Новгорода могут быть введены в эксплуатацию уже в этом году
В Нижнем Новгороде ЗАО «ДСК-НН» (застройщик, входящий в «СУ-155») не достроил 7 многоэтажных домов, в которых продано 916 квартир.
В Нижнем Новгороде ЗАО «ДСК-НН» (застройщик, входящий в «СУ-155») не достроил 7 многоэтажных домов, в которых продано 916 квартир.
Три
Как сообщает
Согласно информации, на состоявшемся совещании обсуждались вопросы завершения строительства объектов ГК «СУ 155».
Как отметил Олег Бетин, три корпуса на улице Генерала Штеменко должны вводиться в марте 2018 года, но согласно техусловиям, ввод домов в эксплуатацию может быть обеспечен уже в этом году. «В ближайшее время будет принято окончательное решение», — сообщил он.
В настоящее время в доме № 5 по улице Украинская происходит замена башенного крана. На 10, 11 и 14 корпусах по улице Генерала Штеменко параллельно друг другу идут монтажные работы. На завершающем этапе находится процесс согласования проектов по разводке внутренних инженерных сетей в домах.
Напомним, в Нижнем Новгороде ЗАО «ДСК-НН» (застройщик, входящий в «СУ-155») не достроил 7 многоэтажных домов, в которых продано 916 квартир. На сегодняшний день два дома уже введены в эксплуатацию — дом № 1 в ЖК «Первомайский» и корп. 4А на ул. Генерала Штеменко.
В 2017 году на достройку 5 домов компании «СУ-155» в Нижегородской области планируется направить около 1,5 млрд. рублей.
Ранее также сообщалось, что правительство региона ищет инвесторов для завершения строительства ЖК «Парус» на площади Сенной в Нижнем Новгороде.