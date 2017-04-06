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12:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Три дома-долгостроя на улице Штеменко Нижнего Новгорода могут быть введены в эксплуатацию уже в этом году

В Нижнем Новгороде ЗАО «ДСК-НН» (застройщик, входящий в «СУ-155») не достроил 7 многоэтажных домов, в которых продано 916 квартир.

Три дома-долгостроя на улице Штеменко Нижнего Новгорода могут быть введены в эксплуатацию уже в этом году.

Как сообщает пресс-служба банка-санатора «Российский капитал», 4 апреля состоялось совещание руководства Нижегородской области, старшего вице-президента банка Олега Бетина и представителей ООО «РК Строй».

Согласно информации, на состоявшемся совещании обсуждались вопросы завершения строительства объектов ГК «СУ 155».

Как отметил Олег Бетин, три корпуса на улице Генерала Штеменко должны вводиться в марте 2018 года, но согласно техусловиям, ввод домов в эксплуатацию может быть обеспечен уже в этом году. «В ближайшее время будет принято окончательное решение», — сообщил он.

В настоящее время в доме № 5 по улице Украинская происходит замена башенного крана. На 10, 11 и 14 корпусах по улице Генерала Штеменко параллельно друг другу идут монтажные работы. На завершающем этапе находится процесс согласования проектов по разводке внутренних инженерных сетей в домах.

Напомним, в Нижнем Новгороде ЗАО «ДСК-НН» (застройщик, входящий в «СУ-155») не достроил 7 многоэтажных домов, в которых продано 916 квартир. На сегодняшний день два дома уже введены в эксплуатацию — дом № 1 в ЖК «Первомайский» и корп. 4А на ул. Генерала Штеменко.

В 2017 году на достройку 5 домов компании «СУ-155» в Нижегородской области планируется направить около 1,5 млрд. рублей.

Ранее также сообщалось, что правительство региона ищет инвесторов для завершения строительства ЖК «Парус» на площади Сенной в Нижнем Новгороде.

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