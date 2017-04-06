Красноярский край сохранил прирост производства

По итогам прошлого года Красноярский край сохранил положительную динамику производства в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. В регионе возобновился рост инвестиций и существенно снизилась инфляция. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики края Михаил Бершадский, подводя итоги социально-экономического развития региона за 2016 год.

По основным промышленным видам деятельности положительные результаты, по словам замминистра, отмечены в добыче полезных ископаемых — 101,7% и энергетике — 101,1%. Значимым событием 2016 года стало начало промышленной добычи нефти на Сузунском месторождении. В результате объем добычи нефти, включая газовый конденсат, в крае увеличился и составил 22,4 млн тонн, или 100,9% к 2015 году.

Кроме того, в 2016 году компания «Транснефть» завершила первый этап масштабного инвестиционного проекта по строительству нефтепровода «Куюмба — Тайшет», что позволит в ближайшие годы начать промышленную добычу нефти месторождений юга Эвенкии — Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского.

В 2016 году в крае увеличился выпуск продукции в 7 из 14 обрабатывающих видов деятельности. Среди них производство пищевых продуктов (112, 2%), производство машин и оборудования (101,7%), обработка древесины и производство изделий из дерева (102,1%), производство нефтепродуктов и ядерных материалов (110,6%). Производство первичного алюминия увеличилось на 15,1% за счет выхода ОАО «Богучанский алюминиевый завод» на уровень установленной мощности — 148 тыс. тонн.

В лесопромышленном комплексе края отмечен рост объемов производства на уровне 102,1%. Так, производство основного вида продукции — пиломатериалов увеличилось на 12,1% к 2015 году. Возросли объемы производства пиломатериалов на ЗАО «Новоенисейский ЛХК», ОАО «Лесосибирский ЛДК-1», а также на новых предприятиях, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. В прошлом году ООО «Приангарский ЛПК» увеличил выпуск пиломатериалов на 17% и вышел на проектные показатели — произвел 250 тыс. куб. м, ЗАО «Краслесинвест» начало выпуск готовой продукции — пиломатериалов (произвел 38 тыс. куб. м). ООО «Сиблес Проект» в июле 2016 года открыл производство топливных пеллет.

В сельском хозяйстве края в 2016 году объем произведенной продукции в хозяйствах всех категорий составил 102,6 млрд рублей, или 105,0% к 2015 году. В животноводстве производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 14,0%.

По итогам 2016 года организациями края освоено 419,1 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 100,9% в сопоставимых ценах к 2015 году. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в 2016 году составил 195,1 млрд рублей или 102,6% к 2015 году. Высокий уровень и положительная динамика инвестиций в крае сохраняются в условиях продолжения реализации крупных инвестиционных проектов, подчеркнул Бершадский.

К концу 2016 года на рынке труда в крае сохранилась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы к концу отчетного периода сократился на 0,1 процентного пункта и составил 1,2% от численности экономически активного населения. Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости населения, с начала 2016 года сократилась на 2,6 тыс. человек и по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 17,7 тыс. человек. По уровню среднемесячной заработной платы край является лидером среди регионов Сибирского федерального округа.