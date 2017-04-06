В Калининградскую область не пустили 145 тонн арахиса из Индии
Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион две крупные партии арахиса из Индии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион две крупные партии арахиса из Индии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Общий вес товар составляет 145 тонн. Груз доставляли через порты Калининграда и Балтийска. Эксперты выявили недостоверную информацию в фитосанитарных сертификатах.
В результате специалисты Россельхознадзора запретили ввоз продовольствия.