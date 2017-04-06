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11:51 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградскую область не пустили 145 тонн арахиса из Индии

Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион две крупные партии арахиса из Индии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Общий вес товар составляет 145 тонн. Груз доставляли через порты Калининграда и Балтийска. Эксперты выявили недостоверную информацию в фитосанитарных сертификатах.

В результате специалисты Россельхознадзора запретили ввоз продовольствия.

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