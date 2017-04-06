В Ростовской области увеличат расходы на высокотехнологичную медпомощь в 1,4 раза

В этом году планируют финансировать 400 высокотехнологичных методов в 26 медорганизациях. Кроме того, бюджет Территориального фонда ОМС по сравнению с прошлым город вырос на 5%.



За 2016 год ТФОМС исполнил бюджет по расходам на более 35,7 млрд руб., по доходам — на 35,8 млрд руб. За прошлый год увеличилась средняя зарплата медперсонала: у врачей — на 4,8%, у среднего медперсонала — на 3,8%, у младшего — на 11,8%.