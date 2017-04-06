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12:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Глава Нацбанка Украины объявила об уходе в отставку

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подтвердила, что собирается оставить пост, сообщает телеканал «112 Украина».

Источник: Коммерсант

Сегодня утром к дому госпожи Гонтаревой приехали активисты и журналисты. Когда она вышла на улицу, чтобы поехать на работу, активисты спросили ее, действительно ли она «заработала деньги на жизни наших ребят, построила такой дом» и сейчас уже уходит в отставку. Госпожа Гонтарева ответила: «Да», позже она подтвердила свой ответ журналистам.

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Глава Нацбанка подчеркнула, что вопрос о ее отставке следует задать президенту и Верховной раде. «Я пишу заявление об отставке, а не назначаю никого на свое место», — уточнила она.

Она заверила, что ей не стыдно за проведенные ею реформы, а решение по отставке находится в компетенции президента и парламента. «Мне не стыдно ни одной минуты», — заявила госпожа Гонтарева.

Ранее НБУ не подтвердил информацию об отставке госпожи Гонтаревой. О том, что Валерия Гонтарева написала заявление об отставке, рассказала заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко. По ее словам, «фронт работы, который она (Валерия Гонтарева.— “Ъ”) на себя возложила, она выполнила».

Напомним, увольнения требовали украинские активисты, митинговавшие под Нацбанком и Верховной радой. 3 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении проверки законности расходования средств на рефинансирование и причастность к этому процессу руководства НБУ.

Комментарии
1
Л. Оксана
Свое дело сделала, молодец! Кто на новенького? Не уж то Гайдар?))))
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