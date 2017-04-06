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11:55 (мск), источник: VN.ru

Единственный банкомат «Образования» закрылся в Новосибирске

Практически без поддержки оказались в Новосибирске клиенты банка «Образование». Один из своих офисов в городе финансовое учреждение закрыло, а работу другого существенно ограничило.

Как рассказал с места событий корреспондент VN.ru, с 28 марта центральный офис банка на улице Фрунзе, 86 работает по сокращенному графику — с 10 до 13 часов. Охранник от комментариев воздерживается, ажиотажа не наблюдается. Однако на банкомате размещена надпись «Банкомат не работает по техническим причинам».

Несколькими днями ранее банк объявил о закрытии дополнительного офиса в Ленинском районе на улице Космической, 8.

— Все клиенты дополнительного офиса «На Студенческой» переводятся на обслуживание в филиал АКИБ «Образование», расположенный по адресу улица Фрунзе, дом 86, — сообщили VN.ru в банке.

Подобные проблемы наблюдаются и у московских офисов «Образования» — там введены очереди на снятие наличных, сообщает портал Банки.ру со ссылкой на клиентов финансового учреждения. По их словам, деньги с карты «Образования» не получается снять даже в сторонних банкоматах. Юрлица — клиенты банка рассказали, что их платежи не проходят. Также появилась информация о невозможности расплатиться дебетовыми картами банка, несмотря на положительный баланс.

Источники портала отмечают, что представители Центробанка находятся в головном офисе банка «Образования» на Ленинском проспекте в Москве с 31 марта. Но при этом подчеркивается, что у банка есть лицензия и он работает. На сайте ЦБ РФ какая-либо информация по этому поводу отсутствует.

Банк «Образование» по размеру активов входит в первую сотню крупнейших банков России. Согласно данным на официальном сайте, основными акционерами являются физические лица.

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