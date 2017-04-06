Крым получит в этом году 235 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости (Крым). В 2017 году Республика Крым получит 235 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости (Крым). В 2017 году Республика Крым получит 235 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.
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Как он уточнил, 194 млн рублей поступят из федерального бюджета, 41 млн — из казны Республики.
«Объем средств вырос. В текущем году Республика Крым поучила достаточно большую финансовую поддержку из федерального бюджета. Это значит, что помощь получит гораздо большее число субъектов предпринимательской деятельности», — отметил Мельников.
На данный момент в Крыму работают более 82 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). По словам главы Минэкономразвития, это крайне высокая доля субъектов МСБ по сравнению с экономиками других регионов страны.
Мельников также сообщил, что власти Крыма приняли решение снизить предельную сумму государственной помощи субъекту МСБ с 25 до 25 млн рублей и сократили максимальный срок финансирования с 5 до 3 лет.
«Это значит, что объем финансовой поддержки у нас также получит большее число предприятий, работающих в этой нише», — заверил он.
Кроме того, Минэкономразвития намерено пересмотреть систему отраслевых приоритетов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.
«Мы видим, что в структуре экономики РК доля торговли достаточно высока. Но она не должна являться приоритетом деятельности наших компаний. Мы планово будем сокращать долю финансирования, которое идет чисто в торговлю. Будем заниматься другими секторами экономики», — подчеркнул Мельников.
Как уточнил директор ГУП РК «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства» Владислав Боул, речь идет, прежде всего, об усилении поддержки малых сельскохозяйственных предприятий и фермеров.
По информации Боула, на сегодняшний день гарантийный фонд выдал 248 поручительств на сумму более 760 млн рублей. Благодаря гарантийному фонду крымские предприниматели взяли в банках кредиты на общую сумму более 1 млрд рублей.
В 2016 году на поддержку малого и среднего бизнеса Крым получил из бюджета РФ 138,5 млн рублей.