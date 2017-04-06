Рельсовые автобусы будут ходить из Волгограда до Михайловки

По информации администрации Волгоградской области, обслуживать данный маршрут будут комфортабельные рельсовые автобусы серии РА-2, оборудованные системой кондиционирования воздуха, биотуалетами и беспроводным доступом в интернет.

Как сообщает ВДТВ, пассажиры из районов области будут прибывать в Волгоград в удобное утреннее время — в 07:52, обратно пригородный поезд будет отправляться в 17:23.

Напомним, что с декабря 2015 года на маршруте «Волгоград — Арчеда» два комфортабельных рельсовых автобуса РА-2 заменили старые вагоны на локомотивной тяге. На сегодняшний день в арсенале «Волгоградтранспригород» уже 9 рельсовых автобусов.