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15:38 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Рельсовые автобусы будут ходить из Волгограда до Михайловки

С 10 апреля пригородное сообщение на линии «Волгоград-Арчеда» продлевается до станции «Себряково» в Михайловке.

По информации администрации Волгоградской области, обслуживать данный маршрут будут комфортабельные рельсовые автобусы серии РА-2, оборудованные системой кондиционирования воздуха, биотуалетами и беспроводным доступом в интернет.

Как сообщает ВДТВ, пассажиры из районов области будут прибывать в Волгоград в удобное утреннее время — в 07:52, обратно пригородный поезд будет отправляться в 17:23.

Напомним, что с декабря 2015 года на маршруте «Волгоград — Арчеда» два комфортабельных рельсовых автобуса РА-2 заменили старые вагоны на локомотивной тяге. На сегодняшний день в арсенале «Волгоградтранспригород» уже 9 рельсовых автобусов.

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