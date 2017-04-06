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12:01 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд признал банкротом застройщика ФОКов в Нижнем Новгороде

Суд признал банкротом застройщика физкультурно-оздоровительных комплексов в Нижнем Новгороде — ООО «Фирст-НН». Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, временный управляющий компании пришел к выводу, что восстановление платежеспособности ООО «Фирст-НН» невозможно. Об этом он доложил суду 28 марта 2017 года, подводя итоги процедуры наблюдения. Задолженность застройщика ФОКов составляет 1,108 млрд рублей. Собрание кредиторов ходатайствовало перед судом о признании фирмы банкротом и открытии конкурсного производства.

В итоге арбитражный суд принял решение прекратить процедуру наблюдения и признать ООО «Фирст-НН» банкротом. Конкурсное производство в отношении имущества компании открыто на шесть месяцев. Заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 24 августа текущего года.

Напомним, о том, что суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Фирст-НН» стало известно в июне 2016 года. Такое решение было принято по итогам заседания по рассмотрению обоснованности требований истца — АКБ «Банк Москвы», которому по кредитному договору ООО «Фирст-НН» должно 238 млн рублей.

ООО «Фирст-НН» выступал застройщиком ряда объектов в Нижнем Новгороде, в том числе ФОКов на пр. Гагарина и на ул. Ярошенко, сроки сдачи которых в итоге переносились. ФОК «Юность» на ул. Ярошенко введен в эксплуатацию 12 июня 2016 года. В феврале 2017 года открылся ФОК «Приокский» на пр. Гагарина.

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