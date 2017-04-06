Областные власти отремонтируют старую теплотрассу Минобороны в Верхней Туре

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, ремонт будет проведен в предстоящий весенне-летний период.

После ликвидации ГУП «Лесозаготовительный участок Министерства обороны РФ» в 2003 году, весь его имущественный комплекс, в том числе здание котельной и полукилометровую теплосеть, перешел в собственность муниципалитета.

Обследования теплотрассы показали, что она находится в аварином состоянии и в условиях низких температур не может обеспечить потребителей нормальным теплоснабжением.

Местные власти модернизировали старую котельную и включили в работу, замена котлов на ней была произведена во время подготовки к текущему отопительному сезону. Затраты на восстановление теплоисточника составили около 5,5 миллиона рублей.