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12:08 (мск), источник: УралПолит.ру

Областные власти отремонтируют старую теплотрассу Минобороны в Верхней Туре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выделить из резервного фонда 3,1 млн рублей на ремонт теплотрассы, ранее принадлежавшей Министерству обороны РФ.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, ремонт будет проведен в предстоящий весенне-летний период.

После ликвидации ГУП «Лесозаготовительный участок Министерства обороны РФ» в 2003 году, весь его имущественный комплекс, в том числе здание котельной и полукилометровую теплосеть, перешел в собственность муниципалитета.

Обследования теплотрассы показали, что она находится в аварином состоянии и в условиях низких температур не может обеспечить потребителей нормальным теплоснабжением.

Местные власти модернизировали старую котельную и включили в работу, замена котлов на ней была произведена во время подготовки к текущему отопительному сезону. Затраты на восстановление теплоисточника составили около 5,5 миллиона рублей.

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