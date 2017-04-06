С застройщика «Первого пермского микрорайона» Малыгиной взыскивают 6,4 млн рублей

Малыгина с 29 мая 2006 года в течение трех лет работала гендиректором ЗАО «Пермь Регион Ипотека», владела 5% акций. 29 января 2008 года она заключила с Алексеем Лобановым договор стоимостью 7 млн рублей. Целевой займ был выдан Лобанову сроком на 324 месяца (или на 27 лет, до 2035 года) для покупки квартиры общей площадью 108,11 кв. метров.

На следующий день, 30 января, гендиректор Малыгина подписала с заемщиком соглашение о конфиденциальности. ЗАО «Пермь Регион Ипотека» обязалось не передавать сведения о займе и другую информацию о Лобанове без его письменного разрешения. В случае нарушения виновная сторона должна выплатить штрафную неустойку в сумме 7 млн рублей.

Отдельным соглашением было предусмотрено, что спор о нарушении конфиденциальности передается для разбирательства в третейский суд при некоммерческом партнерстве «Пермская региональная юридическая коллегия» — и его решение окончательное, обжалованию не подлежит.



Об этом новое руководство ЗАО «Пермь Регион Ипотека» узнало лишь через два года после увольнения Малыгиной. Третейский суд 24 мая 2011 года назвал нарушением конфиденциальности заявление о привлечении Лобанова к уголовной ответственности, с которым компания обратилась в полицию. С ЗАО «Пермь Регион Иптоека» было решено взыскать штраф, уменьшенный третейским судом до 6,5 млн рублей. Ленинский районный суд Перми 20 февраля 2012 года постановил выдать Лобанову исполнительный лист о принудительном взыскании данной суммы. Служба судебных приставов 10 марта 2012 года возбудила исполнительное производства.



Странной историей заинтересовалось московское ООО «Регион Ипотека» — собственник 50,02% акций ЗАО «Пермь Регион Ипотека». Рассмотрев иск, поданный 17 апреля 2012 года, арбитражный суд Пермского края согласился с доводами о противоправности действий бывшего гендиректора Малыгиной. Она не получала письменного одобрения совета директоров ЗАО «Пермь Регион Ипотека» на заключение с Лобановым соглашения о конфиденциальности. Тем самым нарушены устав акционерного общества, положение о гендиректоре и трудовой договор. После прекращения 29 мая 2009 года полномочий Малыгина не поставила в известность о подписанных соглашениях ни акционеров, ни совет директоров, а также не передала документы в картотеку заемщиков. Арбитражный суд 6 июля 2012 года решил взыскать с Малыгиной причиненные убытки на сумму 6,5 млн рублей и госпошлину в 55,5 тыс. рублей.



ЗАО «Пермь Регион Пермь» получило исполнительный лист еще 28 сентября 2012 года. На 14 ноября 2016 года долг Малыгиной оценивался в 6 486 625 рублей 18 копеек. В этот день взыскатель уступил право требования гражданке Ирине Мазановой, которая купила долг за 160 тыс. рублей. Арбитражный суд 9 декабря 2016 года произвел замену взыскателя. Должник Малыгина обжаловала вынесенное определение, но Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 20 марта 2017 года оставил его без изменения. Теперь Мазановой будет выдан дубликат исполнительного листа.



Напомним, на 18 мая в Свердловском районном суде Перми назначено рассмотрение по существу двух исков конкурсного управляющего московского ООО КБ «БФГ-Кредит» на общую сумму 1 490 829 804 рубля 64 копеек. Это солидарная задолженность девяти ответчиков, в том числе Ирины Малыгиной, руководителя ООО «Регион», и Алексея Лобанова, бывшего директора ООО «КамСтройИнвест» — полагает истец. Обе компании считаются застройщиками скандально известного «Первого пермского микрорайона» в селе Лобаново.