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13:06 (мск), источник: Om1.ru

На севере Омской области начали разводить верблюдов

Экзотических для Сибири животных поселил у себя фермер из Большеуковского района.

Индивидуальный предприниматель Олег Сычёв из деревни Уки Большеуковского района решил разводить в своём фермерском хозяйстве верблюдов.

Как рассказывает официальный портал «Омская губерния», верблюдицы появились у сельчанина около месяца назад. Помещения для них фермер построил своими руками. Утеплил двери, чтобы южные животные не мёрзли. Провёл внутри электрическое освещение. Верблюдицы понемногу привыкают к новому дому и к другим обитателям фермы — лошадям. Копытные разных видов уже гуляют вместе под открытым небом, возле заснеженных полей.

Это не первое фермерское хозяйство в нашем регионе, которое разводит верблюдов. Выращивают их не ради молока. Главная цель — заинтересовать туристов. Олег Сычёв тоже не исключает, что займёт нишу в сфере экотуризма. Пока же предпринимателя радует реакция односельчан, которые с восторгом наблюдают на родной земле «гостей из пустыни».

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