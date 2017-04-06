На севере Омской области начали разводить верблюдов

Индивидуальный предприниматель Олег Сычёв из деревни Уки Большеуковского района решил разводить в своём фермерском хозяйстве верблюдов.

Как рассказывает официальный портал «Омская губерния», верблюдицы появились у сельчанина около месяца назад. Помещения для них фермер построил своими руками. Утеплил двери, чтобы южные животные не мёрзли. Провёл внутри электрическое освещение. Верблюдицы понемногу привыкают к новому дому и к другим обитателям фермы — лошадям. Копытные разных видов уже гуляют вместе под открытым небом, возле заснеженных полей.

Это не первое фермерское хозяйство в нашем регионе, которое разводит верблюдов. Выращивают их не ради молока. Главная цель — заинтересовать туристов. Олег Сычёв тоже не исключает, что займёт нишу в сфере экотуризма. Пока же предпринимателя радует реакция односельчан, которые с восторгом наблюдают на родной земле «гостей из пустыни».