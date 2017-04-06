В регионе зарегистрировано 58 проблемных долевок

Данные были озвучены 30 марта в ходе круглого стола по проблемам обманутых дольщиков в регионе.

На территории Самары — 39 объектов, в Тольятти — 11, Волжском районе — пять, по одному объекту в Кинеле и Ставропольском муниципальном районе.

Кроме того, 11 объектов строительства не включены в реестр проблемных, но по факту таковыми являются, считают члены рабочей группы президиума генсовета ВПП «Единая Россия» по защите прав вкладчиков и дольщиков.