Перевозчик несколько месяцев не выплачивал сотрудникам зарплату
ООО «Арго» задолжало 49-ти сотрудникам более 2,7 млн рублей. Сейчас в суде рассматривается дело о банкротстве компании.
ООО «Арго» задолжало 49-ти сотрудникам более 2,7 млн рублей. Сейчас в суде рассматривается дело о банкротстве компании.
В Пермском крае был вынесен приговор директору ООО «Арго», которого признали виновным в невыплате заработной платы.
Как сообщает уральское следственное управление на транспорте, компания занимается перевозками пассажиров водным транспортом. С октября 2015 года по июль 2016 года обвиняемый не выплачивал 49-ти сотрудникам в полном объеме зарплату. Сумма долга превысила 2,7 млн рублей. При этом деньги на счету предприятия были, но директор направлял их на другие цели.
Суд приговорил руководителя компании к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Задолженность по зарплате до сих пор не погашена.
Сейчас в отношении ООО «Арго» рассматривается дело о банкротстве.