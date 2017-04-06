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13:14 (мск), источник: Новости Перми

Перевозчик несколько месяцев не выплачивал сотрудникам зарплату

ООО «Арго» задолжало 49-ти сотрудникам более 2,7 млн рублей. Сейчас в суде рассматривается дело о банкротстве компании.

В Пермском крае был вынесен приговор директору ООО «Арго», которого признали виновным в невыплате заработной платы.

Как сообщает уральское следственное управление на транспорте, компания занимается перевозками пассажиров водным транспортом. С октября 2015 года по июль 2016 года обвиняемый не выплачивал 49-ти сотрудникам в полном объеме зарплату. Сумма долга превысила 2,7 млн рублей. При этом деньги на счету предприятия были, но директор направлял их на другие цели.

Суд приговорил руководителя компании к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Задолженность по зарплате до сих пор не погашена.

Сейчас в отношении ООО «Арго» рассматривается дело о банкротстве.

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