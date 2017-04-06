В Челябинске открыли первую «инновационную» остановку

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании «Фортум», выступившей партнером пилотного проекта.

Остановка общественного транспорта оборудована навигационной системой, доступом в интернет и возможностью зарядить мобильные устройства. Новый остановочный комплекс появился возле публичной библиотеки в центре Челябинска.

«Новые остановочные комплексы — пример внедрения технологий и эффективного использования энергии. Они потребляют электричество, которое вырабатывается тут же, на солнечных батареях», — рассказал первый заместитель генерального директора ОАО «Фортум» Сергей Чижов.

В холодное время года скамейки внутри павильона будут обогреваться.

Также челябинцы, в ожидании транспорта, смогут оформить электронный читательский билет и получить доступ к каталогу электронных книг, их можно будет скачать на свой мобильный телефон или планшет.

Стоит отметить, что до конца апреля аналогичный остановочный комплекс будет оборудован на противоположной стороне остановки общественного транспорта «Публичная библиотека».