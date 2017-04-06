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14:02 (мск), источник: Калининград.Ru

В «Храброво» впервые приземлился самолёт «Калининград»

В четверг, 6 апреля, в аэропорт «Храброво» прибыл необычный борт из Санкт-Петербурга.

«Боинг 737−800» компании «Россия» назвали в честь Калининграда. Воздушное судно 2016 года выпуска будет выполнять регулярные рейсы в российские и иностранные города.

На торжественной церемонии присутствовал советник гендиректора авиакомпании «Россия» Сергей Сариков. По его словам, разнообразная маршрутная сеть «Боинга» станет хорошей рекламой для города.

«Калининград» — не единственный самолёт, который назвали в честь российских городов. Авиакомпания внедрила такую практику в 2016 году. Тогда первый Boeing получил имя «Санкт-Петербург».

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