В «Храброво» впервые приземлился самолёт «Калининград»

«Боинг 737−800» компании «Россия» назвали в честь Калининграда. Воздушное судно 2016 года выпуска будет выполнять регулярные рейсы в российские и иностранные города.

На торжественной церемонии присутствовал советник гендиректора авиакомпании «Россия» Сергей Сариков. По его словам, разнообразная маршрутная сеть «Боинга» станет хорошей рекламой для города.

«Калининград» — не единственный самолёт, который назвали в честь российских городов. Авиакомпания внедрила такую практику в 2016 году. Тогда первый Boeing получил имя «Санкт-Петербург».