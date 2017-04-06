В МВФ рассказали о последствиях сотрудничества с Украиной: страна будет устойчивой к будущим шокам

По его словам, сейчас в фонде внимательно следят за ситуацией в Киеве.

«Политика МВФ направлена на поддержание устойчивого роста не только в отдельно взятых странах, но и по всему миру. Но при этом риски каждой, даже маленькой страны важно понимать и снижать — опять-таки для всеобщего спокойствия и роста. А Украина далеко не маленькое государство, и сейчас в фонде действительно внимательно следят за ситуацией в Киеве», — написал он.

Рашкован также рассказал, чего Украина достигла на данном этапе в рамках сотрудничества с МВФ. «Валютный курс — плавающий и не создает проблем при международной торговле; дефицит платежного баланса упал в три раза; возвращено доверие к банковской системе — банки капитализированы, ликвидны, а слабые — вышли с рынка; решены вопросы перекосов в энергетической политике», — написал он.

Рошкован отметил, что совместными усилиями Украина преодолела так называемое проклятие третьего транша. «Страна еще никогда так хорошо не выполняла рекомендации МВФ. Достаточно ли этого? Нет. Из-за бездействия в первые два десятилетия независимости теперь нам предстоит пройти длинный путь структурных реформ. Пора провести долгожданную пенсионную и налоговую реформы, запустить рынок земли, провести дерегуляцию экономики, ее разгосударствление, в том числе за счет приватизации, кредитование экономики, либерализовать валютный рынок. Все это сделает Украину устойчивой к будущим шокам. В хорошую погоду, в условиях макростабильности, при наличии крепких институтов управления и адекватной экономической политики МВФ действительно не нужен. Дойдем ли до этого? Зависит только от нас», — резюмировал Рашкован .

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а фонд — ее финансирование после первого, второго и один раз третьего транша.

Международный валютный фонд призвал украинскую власть для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.