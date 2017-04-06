В Пермском крае выросли цены на бензин

Бензин снова подорожал, сообщает Пермьстат. Специалисты организации проанализировали изменения цен на моторное топливо в марте 2017 года и выяснили, что по сравнению с предыдущим месяцем оно стало дороже на 1,3%. Цены на газовое и дизельное топливо существенно не изменились. А вот на бензин повысились.

Также сотрудники Пермьстата привели данные за тот же период прошлого года. По сравнению с мартом 2016 года, топливо марки АИ-92 стало дороже почти на 2 рубля. Сейчас литр в среднем стоит 36,31 рубль. Почти на ту же сумму подорожал и АИ-95. В марте 2017 года водители платят за литр 39.08 рубля.