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13:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае выросли цены на бензин

Больше всего подорожало топливо марки АИ-95 и выше.

Источник: Reuters

Бензин снова подорожал, сообщает Пермьстат. Специалисты организации проанализировали изменения цен на моторное топливо в марте 2017 года и выяснили, что по сравнению с предыдущим месяцем оно стало дороже на 1,3%. Цены на газовое и дизельное топливо существенно не изменились. А вот на бензин повысились.

Также сотрудники Пермьстата привели данные за тот же период прошлого года. По сравнению с мартом 2016 года, топливо марки АИ-92 стало дороже почти на 2 рубля. Сейчас литр в среднем стоит 36,31 рубль. Почти на ту же сумму подорожал и АИ-95. В марте 2017 года водители платят за литр 39.08 рубля.

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