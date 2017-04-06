Скандальный долгострой на Московке-2 наконец нашел подрядчика

В связи с этим аукцион был признан несостоявшимся, а «СибЦентроСтрой» при соответствии документации по закону будет признан победителем, что ранее прогнозировал «СуперОмск».

По условиям контракта подрядчик должен будет усилить несущие конструкции, провести строительно-монтажные работы и благоустроить территорию. На достройку дома требуется 63,7 млн рублей, средства будут выделены из бюджета «Агентства жилищного строительства». Сдать квартиры планируется с чистовой отделкой в срок до 31 июля 2017 года, сообщает пресс-служба областного минстроя.

Напомним, полгода назад дольщики дома № 8 по улице Мишина провели пикет у облправительства. Дом на 108 квартир должны были сдать в декабре 2014 года, однако не достроили до сих пор.