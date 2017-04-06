Скандальный долгострой на Московке-2 наконец нашел подрядчика
На аукцион по поиску подрядчика для завершения строительства дома № 8 по улице Мишина наконец была подана хоть одна заявка — от компании «СибЦентроСтрой».
На аукцион по поиску подрядчика для завершения строительства дома № 8 по улице Мишина наконец была подана хоть одна заявка — от компании «СибЦентроСтрой».
В связи с этим аукцион был признан несостоявшимся, а «СибЦентроСтрой» при соответствии документации по закону будет признан победителем, что ранее прогнозировал «СуперОмск».
По условиям контракта подрядчик должен будет усилить несущие конструкции, провести
Напомним, полгода назад дольщики дома № 8 по улице Мишина провели пикет у облправительства. Дом на 108 квартир должны были сдать в декабре 2014 года, однако не достроили до сих пор.
Строительство тормозило банкротство подрядчика ООО «Спецстроймонтаж», на руководителя которого было заведено уголовное дело о махинациях на 28 млн рублей, а также ликвидация «Агентства жилищного строительства», который выступал заказчиком объекта. За волокиту с проектной документацией и срывы сроков строительства представления получали АЖС, фонд «Жилище», региональный минстрой, «Спецстроймонтаж».