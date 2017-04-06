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13:45 (мск), источник: СуперОмск

Скандальный долгострой на Московке-2 наконец нашел подрядчика

На аукцион по поиску подрядчика для завершения строительства дома № 8 по улице Мишина наконец была подана хоть одна заявка — от компании «СибЦентроСтрой».

В связи с этим аукцион был признан несостоявшимся, а «СибЦентроСтрой» при соответствии документации по закону будет признан победителем, что ранее прогнозировал «СуперОмск».

По условиям контракта подрядчик должен будет усилить несущие конструкции, провести строительно-монтажные работы и благоустроить территорию. На достройку дома требуется 63,7 млн рублей, средства будут выделены из бюджета «Агентства жилищного строительства». Сдать квартиры планируется с чистовой отделкой в срок до 31 июля 2017 года, сообщает пресс-служба областного минстроя.

Напомним, полгода назад дольщики дома № 8 по улице Мишина провели пикет у облправительства. Дом на 108 квартир должны были сдать в декабре 2014 года, однако не достроили до сих пор.

Строительство тормозило банкротство подрядчика ООО «Спецстроймонтаж», на руководителя которого было заведено уголовное дело о махинациях на 28 млн рублей, а также ликвидация «Агентства жилищного строительства», который выступал заказчиком объекта. За волокиту с проектной документацией и срывы сроков строительства представления получали АЖС, фонд «Жилище», региональный минстрой, «Спецстроймонтаж». Экс-главу АЖС Андрея Котова обвиняют в превышении полномочий и растрате средств дольщиков — «Спецэлектромонтаж» не выполнил работ более чем на 18,6 млн рублей, предоставляя ложные сведения о выполненных работах и завышая их объем, из-за чего дом не был введен в эксплуатацию.

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