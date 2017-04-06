Борис Дубровский: Программа по ликвидации аварийного жилья будет выполнена к сентябрю

Челябинская область занимает 3 место в Уральском федеральном округе по реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Заявление об этом полпреда президента Российской Федерации в УрФО Игоря Холманских в ходе сегодняшнего совещания в формате видеоконференцсвязи приводит официальный сайт губернатора Челябинской области.

В совещании принял участие председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Степашин, с докладом выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских во вступительном слове отметил, что Челябинская область занимает третье место по исполнению программы в федеральном округе, на сегодняшний день она реализована на 89,9%.

«Необходимо продолжить целевое использование средств и соблюдение сроков реализации региональных программ по переселению из аварийного жилья», — подчеркнул Игорь Холманских.

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Степашин также отметил, что Уральский федеральный округ — лучший округ в России по переселению граждан из аварийного жилья, и у него нет опасений, что программа переселения в Челябинской области будет исполнена.

«Зная губернатора Бориса Дубровского и видя проделанную работу строительным комплексом региона, проблем здесь не будет. Вообще микрорайонное переселение, которое осуществляется в Челябинской области, вызывает уважение», — выразил уверенность Сергей Степашин.

На совещании губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложил, что за весь период реализации программы расселяется аварийный фонд в объеме 192 тысяч квадратных метров (более 12 тысяч человек). На сегодня расселено более 160 тысяч квадратных метров, более 10 тысяч человек улучшили свои жилищные условия. Только в 2016 году в рамках программы построено 16 многоквартирных домов.

По словам губернатора, остаток аварийного жилья, расселение которого запланировано в 2017 году, составляет 31,5 тыс. кв. метров. Треть из них приходится на Челябинский городской округ. Кроме Челябинска, работа ведется еще в 13 муниципальных образованиях.

«Комплекс мер по ликвидации аварийного жилья, признанного таковым до 2012 г., будет реализован в полном объеме в установленные сроки, до 1 сентября 2017 года», — резюмировал Борис Дубровский.

Глава региона в своем докладе также отметил, что участие в программе серьезно помогло строительным организациям удержаться в условиях снижения покупательской способности и падения спроса на рынке жилья, и послужила стабилизатором для отрасли в целом.

«Задача переселения людей из аварийного жилья имеет особую значимость в социальном аспекте. Поэтому мы рассчитываем на продолжение реализации федеральной программы переселения из ветхого и аварийного жилья и после 2017 года, что позволит и далее системно решать задачу поступательной ликвидации ветхо-аварийного жилья и улучшать жилищные условия людей», — прокомментировал Борис Дубровский.

Напомним, что 6 июля Сергей Степашин с рабочим визитом посещал Челябинскую область и лично принял участие в инспекции новых домов, построенных по региональной программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, а также лично вручал ключи будущим новоселам многоквартирного дома № 9Б по улице Набережная.

Председатель фонда высоко оценил пилотный проект региональных и городских властей по комплексной застройке и предложил реализовывать такой опыт во всех субъектах РФ.