В Челябинске появятся новые трамваи и автобусы

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, развитие трамвайного движения предусмотрено проектом маршрутной сети города.

Автобусный парк Челябинска модернизируется за счет приобретения нового экологически чистого подвижного состава на газомоторном топливе.

«За последние два года мы приобрели 32 автобуса на газомоторном топливе. На данный момент потребность города составляет от 90 до 110 автобусов дополнительно. Во второй половине этого года, после проведения торгов и заключения контрактов, мы должны выпустить на линию от 20 до 30 новых низкопольных автобусов средней вместимости. Также губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский поддержал покупку новых трех трамваев, которые город будет приобретать у Усть-Катавского завода», — сообщил градоначальник.

Стоит отметить, что транспорт будет закупаться в рамках федеральной программе поддержки производителей трамвайных вагонов и троллейбусов, в соответствии с которой производителям выделяется субсидия в размере 8 млн рублей на изготовление одного трамвая. Остальную часть стоимости оплачивает муниципалитет.