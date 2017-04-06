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16:52 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде демонтируют самострой

На улице Баранова начали демонтировать незаконно установленные палатки.

Павильон с восемью торговыми точками демонтировали по решению суда. Постановление суда вступило в законную силу еще в 2016 году, так что у арендаторов помещений, было достаточно времени, чтобы найти себе новое место.

Это уже не первый случай сноса самостроя в этом районе, так в прошлом году перед башней Врангеля уже демонтировали несколько магазинов.

Улица Баранова включена мэрией Калининграда в список территории, которая будет благоустроенна. Уже разработана концепция развития здесь пешеходной зоны.

Александр Зуев, председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Калининграда:

 — Были исковые заявления, по которым Суд пришёл к выводу, что объекты установлены не правомерно, являются незаконными самостроями, расположенными на местах общественного пользования и, естественно, подлежат непосредственно демонтажу, вследствие чего было издано распоряжение, надлежащим образом уведомлена управляющая компания, то есть владелец этих объектов, о необходимости прекращения торговой деятельности.

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