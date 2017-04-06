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14:38 (мск), источник: АиФ Омск

Правильность тарифов омской РЭК признал Верховный суд

С просьбой проверить начисления обратились общественники.

Верховный суд РФ признал правильность начислений тарифов в Омской области. Как сообщает пресс-служба РЭК Омской области, в Москве прошли сразу два судебных разбирательства жалоб одной из омских общественных организаций. В обоих случаях была признана правота начисления платы за коммунальные услуги.

В частности, юрист организации от имени омички оспаривал тариф «Тепловой компании» в минувшем году. В качестве оснований для спора истец приводил довод о том, что при установлении тарифа не были предоставлены сведения о ведении раздельного учета. Юрист сомневался, что такой тариф можно назвать экономически обоснованным.

Кроме того, общественники выступали против величины льготного тарифа, установленного для поселка «Степной» на 2015 год. Ответчиком на процессе выступала Татьяна Муранова, начальник правового отдела РЭК Омской области. Которая смогла доказать, что при начислении тарифа учитывался необходимый минимум средств для работы предприятия.

Второй суд касался стоимости питьевой воды от АО «Омскоблводопровод», в котором Верховный суд также посчитал установленные тарифы обоснованными. Оба решения уже вступили в законную силу.

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