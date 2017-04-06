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14:49 (мск), источник: Om1.ru

Фермер из Омской области разводит маралов и павлинов

Чтобы «попиарить» сельскохозяйственные профессии, местные власти устроили для школьников экскурсию на его ферму.

Школьники из расположенных в Оконешниковском районе сёл Золотая Нива, Красовка и Сергеевка побывали на экскурсии в крестьянско-фермерском хозяйстве, которое возглавляет Александр Лисович. Хозяйство находится в селе Золотая Нива.

Представительница фермы Аксана Рязанова показала восьмиклассникам лошадей, жеребят, коров, поросят и собак охотничьих пород. Но особенно детям понравились экзотические животные и птицы: маралы и павлины. В финале экскурсии фермер угостил гостей чаем с пирожками и рассказал им, как важна профессия агронома.

Как сообщает официальный портал «Омская губерния», экскурсию организовали управления сельского хозяйства и образования при администрации Оконешниковского района. Так местные власти решили пробудить в подростках интерес к сельскохозяйственным профессиям.

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