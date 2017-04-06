Евгений Куйвашев обсудил с Михаилом Менем жилищное строительство на Среднем Урале

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, глава региона проинформировал министра о ходе программы расселения ветхого и аварийного жилья.

«Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Свердловской области идет в соответствии с утвержденным графиком. На данный момент расселено уже более 196 тыс. кв. м. жилья, признанного аварийными до 1 января 2012 года. Осталось расселить еще 92 тыс. кв. м.», — сообщил Евгений Куйвашев.

Губернатор дал поручение руководителям профильных министерств совместно с главами муниципалитетов провести всю необходимую подготовительную работу для того, чтобы быть готовыми к старту следующего этапа программы по переселению свердловчан из домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. Анализ ситуации показал, что в том случае, если программа будет продолжена, в Свердловской области предстоит расселить еще более 18 тыс. человек и 350 тыс. кв. м. ветхого и аварийного жилья.

«Мы успешно выполняем задачу по строительству качественного и комфортного жилья для свердловчан взамен аварийного, выдерживая все сроки и графики. При этом мы работаем над тем, чтобы все процедуры были прозрачны для населения, доступны для общественного контроля», — подчеркнул губернатор.

По словам заместителя комитета по транспорту и строительству Госдумы Сергея Бидонько, рабочая встреча с министром строительства позволит скоординировать действия органов власти Свердловской области для успешного завершения программы.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников обсудили инициативу по продлению программы переселения граждан из аварийного жилфонда с председателем общественного совета минстроя России Сергеем Степашиным в августе 2016 года в ходе его визита в регион. Сергей Степашин отметил высокие темпы выполнения этой программы в Свердловской области и необходимость сохранения стратегии, выработанной за время ее реализации.