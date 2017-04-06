Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
Появилось видео с взрывом и человеком, оставившим бомбу в Ростове
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Почему не стоит верить астропрогнозам: раскрываем карты
Как добавленный сахар незаметно портит жизнь
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9В тени стены
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16:08 (мск), источник: Kazinform

Как будут высчитывать максимальный размер сельхозугодий для аренды в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Министерстве сельского хозяйства рассказали, как будут высчитывать максимальный размер сельхозугодий для выдачи их в аренду казахстанцам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Установление максимальных размеров предусмотрено в законопроекте по внесению изменений в Земельный кодекс РК.

Читайте также
Как власти намерены снизить цены на авиабилеты по Казахстану

В Минсельхозе считают, что цифры должны быть научно-обоснованными, поэтому объявлен тендер на разработку методики определения размера. Расчёты и формулы будут производиться в зависимости от особенностей региона и социального положения населения.

«Предложения по определению этих размеров будет исходить от местных исполнительных и представительных органов. Они свои предложения будут представлять Правительству. Правительство на основе их будет устанавливать максимальный размер по видам угодий. По всем административным районам: во всех 14 областях, 161 районе — у каждого будет свой индивидуальный размер», — сообщила руководитель Управления развития земельных отношений и землеустройства Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Жанар Каржанова в ходе пресс-конвенции в СЦК.

Добавим, что законопроект также предусматривает выдачу сельхозземель в аренду казахстанцам на конкурсной основе. Кроме того, предлагается запретить владеть землей в пограничной полосе и пограничной зоне Государственной границы всем: и иностранцам, и казахстанским компаниям, за исключением населения, проживающего на этих территориях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Европарламент одобрил безвизовый режим для украинцев
Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника
Кремль призвал воздержаться от поспешных выводов по химатаке
Минтруд России назвал самые востребованные профессии в 2017 году
Обнаружена новая схема обналичивания денег через ломбарды
Потерявшийся кусок МКС сфотографировали с Земли
В Британии составят первый в мире реестр недвижимости олигархов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Павел Прилучный станет ведущим телешоу на «Первом канале» Новый проект получил название «Битва фонограмм» и является российским аналогом популярного американского проекта Lip Sync Battle
Недвижимость
Эксперты рассказали о дешевых дачах в Подмосковье
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь