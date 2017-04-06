Как будут высчитывать максимальный размер сельхозугодий для аренды в Казахстане

В Минсельхозе считают, что цифры должны быть научно-обоснованными, поэтому объявлен тендер на разработку методики определения размера. Расчёты и формулы будут производиться в зависимости от особенностей региона и социального положения населения.

«Предложения по определению этих размеров будет исходить от местных исполнительных и представительных органов. Они свои предложения будут представлять Правительству. Правительство на основе их будет устанавливать максимальный размер по видам угодий. По всем административным районам: во всех 14 областях, 161 районе — у каждого будет свой индивидуальный размер», — сообщила руководитель Управления развития земельных отношений и землеустройства Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Жанар Каржанова в ходе пресс-конвенции в СЦК.

Добавим, что законопроект также предусматривает выдачу сельхозземель в аренду казахстанцам на конкурсной основе. Кроме того, предлагается запретить владеть землей в пограничной полосе и пограничной зоне Государственной границы всем: и иностранцам, и казахстанским компаниям, за исключением населения, проживающего на этих территориях.