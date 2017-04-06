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18:38 (мск), источник: УНИАН

В Украине разрешили осуществлять виртуальный реверс газа

Нововведения дают возможность европейским партнерам заказывать в «Укртрансгазе» услуги по хранению газа на период до трех лет.

Источник: УНИАН

Министерство финансов внесло изменения во вторичное законодательство о рынке природного газа, разрешив субъектам рынка осуществлять операции виртуального реверса газа в Украине. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз», ссылаясь на приказ Минфина от 27 февраля 2017 года.

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«Министерство финансов Украины приняло необходимые изменения в вторичное законодательство, позволяющее реализовать операции виртуального реверса газа в Украину», — сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».

По словам исполнительного директора компании Сергея Макогона, этим приказом были созданы законодательные условия, которые позволят реализовать на базе украинских газохранилищ таможенный склад для хранения «голубого» топлива.

«Эти нововведения предоставляют возможность европейским партнерам заказывать в “Укртрансгазе” услуги по хранению природного газа на период до трех лет», — добавили в пресс-службе.

Также в сообщении приводятся слова, в.и.о. президента оператора ГТС Мирослава Химко, который отметил, что изменения являются очередным шагом для интеграции украинской ГТС с общеевропейской системой.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский, на сегодня импорт газа из стран Европы осуществляется путем реального реверса («голубое» топливо физически перемещается через границы стран в Украину), тогда как принятые изменения позволят снизить транспортные расходы и покупать газ по виртуальному реверсу, то есть без необходимости транспортировать топливо сначала в страны ЕС, а потом обратно в Украину.

Ранее сообщалось, что в конце октября 2016 года Украина предоставила французской компании Engie возможность хранить газ в отечественных газовых хранилищах. Позже оператор ГТС заключил договоры на транспортировку и хранение природного газа в газовых хранилищах еще с двумя международными игроками — швейцарской торгово-энергетической компанией DufEnergy Trading SA и британской TrailStone LLP.

В средине января 2017 года коммерческий директор «Нафтогаза» сообщил, что уже 4 компании осуществляют прямой импорт газа из ЕС в Украину.

В декабре 2016 года в Энергетической таможне сообщили, что Украина должна изменить свое законодательство для возможности захода на внутренний рынок газа европейских поставщиков, поскольку компания, которая импортирует природный газ в Украину и планирует разместить его в подземных хранилищах для последующей реализации на внутреннем рынке, не может хранить «голубое» топливо дольше 30 дней, что создает преграду для полноценной деятельности импортера на украинском рынке газа.

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