В ФАС рассказали о 70 картельных сговорах при госзакупках лекарств

«Уровень картелизации госзакупок лекарств в настоящее время составляет, по моим субъективным оценкам, порядка 50 процентов», — отметил он.

Он также уточнил, что картельные сговоры были выявлены в 80 российских регионах. «Признаки картелей были обнаружены при проведении трех тысяч открытых аукционов в электронной форме. Общий объем начальной (максимальной) цены контрактов по этим закупкам превышает 12 миллиардов рублей», — рассказал представитель антимонопольного ведомства.

По словам Тенишева, в сговорах принимают участие как производители и дистрибьюторы, так и поставщики и заказчики.

По словам Тенишева, в сговорах принимают участие как производители и дистрибьюторы, так и поставщики и заказчики.

При этом, подчеркнул он, за минувший год (с марта 2016 по март 2017-го) ни один заказчик в ФАС не обратился. «Видимо их устраивает такая ситуация», — посетовал представитель ведомства.

Так по состоянию на март прошлого года признаки картельного сговора при проведении закупок были выявлены в пяти российских регионах. К августу 2016 года — уже в 11, а к марту 2017 года — в 80.

По выявленных нарушениям ФАС вынесла решения о наложении штрафов на сумму, превышающую 600 миллионов рублей. В некоторых регионах при содействии антимонопольщиков были возбуждены уголовные дела.

В конце ноября ФАС предложила втрое увеличить нижний порог штрафов за картели. В новом проекте поправок к Кодексу об административных правонарушениях.компаний предлагается поднять порог штрафа с одного до трех процентов выручки от реализации товара.

В 2016 году ФАС отчиталась о проверках и законченных расследованиях дел по нескольким крупным картелям. Среди них — сговор при поставке лекарств на 700 аукционах для региональных больниц и поставке формы для силовых структур на 18 аукционах (на 3,5 миллиарда рублей).