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15:55 (мск), источник: Lenta.Ru

В ФАС рассказали о 70 картельных сговорах при госзакупках лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по состоянию на март 2017 года выявила 70 картельных сговоров при госзакупках лекарственных препараторов и медицинского оборудования. Об этом рассказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, передает ТАСС.

Источник: Reuters

Он также уточнил, что картельные сговоры были выявлены в 80 российских регионах. «Признаки картелей были обнаружены при проведении трех тысяч открытых аукционов в электронной форме. Общий объем начальной (максимальной) цены контрактов по этим закупкам превышает 12 миллиардов рублей», — рассказал представитель антимонопольного ведомства.

«Уровень картелизации госзакупок лекарств в настоящее время составляет, по моим субъективным оценкам, порядка 50 процентов», — отметил он.

По словам Тенишева, в сговорах принимают участие как производители и дистрибьюторы, так и поставщики и заказчики.

При этом, подчеркнул он, за минувший год (с марта 2016 по март 2017-го) ни один заказчик в ФАС не обратился. «Видимо их устраивает такая ситуация», — посетовал представитель ведомства.

«Уровень картелизации» госзакупок лекарств, по словам Андрея Тенишева за год стремительно вырос.

Так по состоянию на март прошлого года признаки картельного сговора при проведении закупок были выявлены в пяти российских регионах. К августу 2016 года — уже в 11, а к марту 2017 года — в 80.

По выявленных нарушениям ФАС вынесла решения о наложении штрафов на сумму, превышающую 600 миллионов рублей. В некоторых регионах при содействии антимонопольщиков были возбуждены уголовные дела.

В конце ноября ФАС предложила втрое увеличить нижний порог штрафов за картели. В новом проекте поправок к Кодексу об административных правонарушениях.компаний предлагается поднять порог штрафа с одного до трех процентов выручки от реализации товара.

В 2016 году ФАС отчиталась о проверках и законченных расследованиях дел по нескольким крупным картелям. Среди них — сговор при поставке лекарств на 700 аукционах для региональных больниц и поставке формы для силовых структур на 18 аукционах (на 3,5 миллиарда рублей).

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