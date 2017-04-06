Екатеринбургу пообещали подорожание интернета в 2−3 раза

Если сейчас абонент отдает в среднем 400−500 рублей в месяц, да еще может выбирать между 3−4 операторами в доме, то уже совсем скоро сумма может подскочить до 1,5 тысячи. А в пакете с телевидением и до 2 тысяч, что по карману далеко не всем.

Причина в том, что свердловское управление ФАС проиграло в кассационной инстанции дело против управляющей компании, которая пыталась навязать провайдерам договоры на размещение оборудования. Несогласным указывали на дверь.

В принципе, это не первая попытка обложить провайдеров данью за «вход» в многоквартирные дома, но прежде суды стояли на стороне операторов связи: доступ к общему имуществу должен быть бесплатным, поскольку сети тянутся по заявкам жильцов. Оплачивается только электроэнергия, которую потребляет установленное оборудование.

Однако полгода назад судебная практика резко изменилась: УК и ТСЖ получили право отказывать операторам, ссылаясь на общее собрание собственников. Судьи опираются на определение Верховного суда от 4 июля 2016 года по делу одного из ТСЖ Новосибирска. Главный аргумент — ТСЖ действует не как самостоятельный хозяйствующий субъект, а как лицо, представляющее интересы собственников.

Вопрос, всегда ли управляющие организации выражают волю жителей и должен ли человек, желающий подключить себе интернет, спрашивать на это разрешения у всех соседей, повис в воздухе. Тем не менее, антимонопольщики не намерены бросать ситуацию на самотек и собираются довести дело до Верховного суда. По их мнению, новый подход судов ограничивает конкуренцию и ведет к разделу рынка. А с учетом того, что в Екатеринбурге много крупных УК, еще и способствует созданию конгломерата монополистов.

— Тарифы на размещение оборудования не регулируются государством, в отличие от тарифов на саму связь. Поэтому УК и ТСЖ будут рисовать цифры как кому вздумается. По 3−5 тысячи в месяц — знаю, что такие планы у них есть. А у операторов в среднем доход с многоэтажки — 10 тысяч, это без вычета налогов и затрат на обслуживание аппаратуры, — говорит Леонид Блинов, президент Уральской ассоциации операторов связи. — Особенно тяжело придется небольшим компаниям: либо цены для населения поднимать, либо закрываться. В любом случае может пострадать потребитель.