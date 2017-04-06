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16:18 (мск), источник: ТАСС

Ежедневные рейсы Air Astana Екатеринбург — Астана запустят в июне 2017 г

Сейчас по маршруту выполняется три рейса в неделю.

Источник: Reuters

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Air Astana откроет ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Астану с 1 июня 2017 года. В столицу Казахстана будут летать самолеты Embraer-190 вместимостью 97 пассажиров, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово.

«Авиакомпания Air Astana c 1 июня увеличивает количество рейсов в Астану из аэропорта Кольцово. Теперь в столицу Казахстана можно будет улететь ежедневно. Рейсы выполняются на комфортабельных авиалайнерах Embraer-190 вместимостью 97 мест. Запуск ежедневного рейса из Кольцово в Астану позволит туристам планировать и сложные маршруты с удобной стыковкой через столицу Казахстана», — говорится в сообщении.

Сейчас из Екатеринбурга в Астану выполняется три рейса в неделю.

Международный аэропорт Кольцово — один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг «Аэропорты регионов». Пассажирам аэропорта доступны более 120 направлений полетов рейсами порядка 50 российских и международных авиакомпаний.

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