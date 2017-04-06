Санкционный сыр из Литвы продавали на Кубани

Но на торговых прилавках в Туапсе и Краснодаре обнаружили санкционный сыр. Его пришлось изъять из оборота и уничтожить в целях исполнения указа президента России, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.