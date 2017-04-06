Санкционный сыр из Литвы продавали на Кубани
На Кубани уничтожили семь килограммов сыра из Литвы. Продукция из этой страны попадает под продовольственное эмбарго в России. Ее ввоз в нашу страну запрещен.
На Кубани уничтожили семь килограммов сыра из Литвы. Продукция из этой страны попадает под продовольственное эмбарго в России. Ее ввоз в нашу страну запрещен.
Но на торговых прилавках в Туапсе и Краснодаре обнаружили санкционный сыр. Его пришлось изъять из оборота и уничтожить в целях исполнения указа президента России, сообщили ГТРК «Кубань» в