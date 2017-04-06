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17:46 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Санкционный сыр из Литвы продавали на Кубани

На Кубани уничтожили семь килограммов сыра из Литвы. Продукция из этой страны попадает под продовольственное эмбарго в России. Ее ввоз в нашу страну запрещен.

Но на торговых прилавках в Туапсе и Краснодаре обнаружили санкционный сыр. Его пришлось изъять из оборота и уничтожить в целях исполнения указа президента России, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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