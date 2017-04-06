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16:33 (мск), источник: Kapital.kz

Нацбанк дал ряд предписаний Казкому

Казкоммерцбанк объявил о получении им 5 апреля 2017 года предписаний Национального банка РК. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

Источник: Kapital.kz

Согласно одному из предписаний, Нацбанк, ссылаясь на результаты проверки, которая проводилась в Казкоме с ноября 2015 года по февраль 2016 года, поручил Казкому до 10 апреля 2017 года предоставить план мероприятий для разрешения вопросов, связанных с достаточностью провизий по кредитному портфелю.

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«При этом сумма дополнительных провизий (по состоянию на 1 октября 2015 г.) была оценена в 908 млрд тенге, из которых 783 млрд тенге относятся к кредиту Казкому, выданному АО “БТА Банк”», — говорится в сообщении.

Также Нацбанк поручил Казкому принять определенные корректирующие меры, которые, помимо прочего, включают ограничения по выплатам дивидендов и бонусов, а также по реализации активов. «От Казкома требуется в срок до 17 апреля 2017 года предоставить в Нацбанк план мероприятий по усилению систем внутреннего контроля и риск-менеджмента Банка, включая описание процедур внедрения вышеуказанных мер», — подчеркивается в сообщении.

В настоящий момент менеджмент Казкома во взаимодействии с Нацбанком разрабатывает соответствующие планы мероприятий.

Как сообщалось ранее, 2 марта 2017 году правительство Казахстана, Нацбанк, АО «Самрук-Казына», Фонд проблемных кредитов, Казком и его крупные акционеры, АО «Народный банк Казахстана» и АО «БТА Банк» подписали Меморандум о взаимопонимании, определяющий рамки и условия, в соответствии с которыми Народный банк может приобрести долю в капитале ККБ, и оговаривающий соответствующие меры, которые должны быть приняты в отношении потенциальных рисков, связанных с кредитом БТА.

Следует отметить, что, согласно официальному заявлению Нацбанка от 2 марта 2017 года «в соответствии с Меморандумом, АО “Народный банк Казахстана” имеет намерение выкупить пакет акций Казкома. Для эффективной реализации потенциальной сделки по покупке пакета акций АО “Казкоммерцбанк” правительство РК и Национальный банк РК имеют намерение оказать финансовую поддержку путём выкупа АО “Фонд проблемных кредитов” проблемных активов».

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