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17:13 (мск), источник: Калининград.Ru

Ремонтники планируют перекрыть улицу Дадаева в Калининграде для ликвидации провала грунта

В ближайшее время сотрудники «Водоканала» планируют перекрыть улицу Дадаева для движения транспорта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил представитель предприятия Александр Небесихин в четверг, 6 апреля.

Источник: Калининград.Ru

— Сложности при проведении работ возникли. Там плывун на глубине пять метров, плюс обрушение коллектора. Очень сложные раскопки, поэтому работы затягиваются. Сейчас в мэрию направлены документы на перекрытие улицы Дадаева, — отметил Небесихин.

Он подчеркнул, что пока точные сроки перекрытия и окончания работ не определены. Скорее всего, процесс согласования займёт от трёх недель до месяца. Небесихин подчеркнул, что сотрудники «Водоканала» постараются провести работы как можно оперативнее.

Грунт провалился на улице Невского в середине марта. Коммунальные службы обещали устранить последствия до конца месяца, однако работы продолжаются до сих пор.

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