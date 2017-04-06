Ремонтники планируют перекрыть улицу Дадаева в Калининграде для ликвидации провала грунта

— Сложности при проведении работ возникли. Там плывун на глубине пять метров, плюс обрушение коллектора. Очень сложные раскопки, поэтому работы затягиваются. Сейчас в мэрию направлены документы на перекрытие улицы Дадаева, — отметил Небесихин.

Он подчеркнул, что пока точные сроки перекрытия и окончания работ не определены. Скорее всего, процесс согласования займёт от трёх недель до месяца. Небесихин подчеркнул, что сотрудники «Водоканала» постараются провести работы как можно оперативнее.

Грунт провалился на улице Невского в середине марта. Коммунальные службы обещали устранить последствия до конца месяца, однако работы продолжаются до сих пор.