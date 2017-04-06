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17:26 (мск), источник: БЕЛТА

Минская область готова к диалогу с Россельхознадзором о снятии ограничений на поставки продовольствия

По мнению Игоря Макара, претензии, которые выдвигаются российской стороной, могут быть сняты в рабочем порядке.

Источник: БЕЛТА

6 апреля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Минская область готова к диалогу с Россельхознадзором о снятии ограничений на поставки продовольствия в Россию. Об этом заявил первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар на состоявшейся сегодня в Москве комплексной презентации Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

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По мнению Игоря Макара, претензии, которые выдвигаются российской стороной, могут быть сняты в рабочем порядке.

Он также подчеркнул, что выпускаемая в области продукция производится по единым стандартам, независимо от того, поставляется она на внутренний рынок или в Россию.

Принявший участие в презентации, где была представлена и продовольственная группа товаров, член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков отметил, что подобные мероприятия являются еще одним хорошим интеграционным форматом. «Здесь не нужно много говорить об испытаниях и соответствии, потребитель своими глазами видит, с чем имеет дело», — сказал министр ЕЭК.

Особенностью экспортных операций Минской области с Россией является значительный удельный вес поставок продовольственных товаров. В 2016 году на долю продовольствия пришлась треть (33,1%) экспорта, или $745,6 млн.

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