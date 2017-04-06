Детсад-долгострой Волгодонска планируют открыть уже ноябре

Сейчас к строительству приступила новая компания, и подрядчик рапортует о 60-процентной готовности.

Работа на улице Некрасова идет ударными темпами. У будущего детсада уже вырисовывается второй этаж. Маленькие жители района новое здание ждут уже не один год. Этот садик — настоящий долгострой. Его фундамент был заложен еще в декабре 2014 года, а в декабре 2015 года подрядчик объявил себя банкротом. Только через полгода новый застройщик приступил к продолжению строительства.

Нового подрядчика выбирали более избирательно. До этого объекта компания сдала в области уже пять детсадов, в том числе и в Волгодонске на 280 мест, и все в срок. Прошлые строители залили бетонную плиту, сделали коммуникации, поэтому переделывать ничего не пришлось, к работам приступили тут же.

«Абсолютно в хорошем рабочем состоянии. То есть мы зашли, провели лабораторные обследования и выяснили, насколько качественно выполнена плита. Мы будем отвечать за целостность всех сетей, за их работоспособность», — говорит руководитель ООО «РостСтройКонтракт» Сергей Поташов.

Детсад будет на 120 мест. В этом районе Волгодонска его строят неслучайно.

«Он у нас идет под перспективу для многодетных семей, которым выделили земельные участки под застройку. Тема абсолютно актуальная для города, потому что у нас сегодня увеличивается рождаемость», — поясняет глава администрации Волгодонска Виктор Мельников.