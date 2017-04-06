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16:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

Первое собственное производство минеральных удобрений открылось в Нижегородской области

Создание производства удобрений позволит снизить издержки аграриев за счет экономии на транспортировке.

Первое собственное производство минеральных удобрений открылось в Нижегородской области.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, мощности производства сульфата аммония на ООО «ММА» в Дзержинске достаточно для удовлетворения потребностей аграриев области в этом виде удобрений.

По словам губернатора региона Валерия Шанцева, создание производства удобрений позволит снизить издержки аграриев за счет экономии на транспортировке. Кроме того, это позволит сдержать аппетиты недобросовестных поставщиков из других регионов.

«Региону необходимо нарастить производство зерна. Сегодня мы полностью обеспечиваем себя и продовольственным, и фуражным зерном, но это только себя», — отметил глава региона.

По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, «сульфат аммония, который производится в Дзержинске, на 20−30% дешевле, чем у других поставщиков. Региональные аграрии уже начали закупать эти нижегородские удобрения».

Напомним, что в Нижегородской области в 2017 году планируется намолотить около 1,5 млн. тонн зерна.

Планируется также получить 210 тыс. тонн сахарной свёклы, 350 тыс. тонн картофеля (ещё 500 тыс. тонн будет произведено в личных секторах) и 36,5 тыс. тонн овощей.

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