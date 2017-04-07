Самару готовят к чемпионату мира: 56 млрд на транспортную инфраструктуру

На подготовку транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году в Самарском регионе будет освоено в общей сложности 56 млрд рублей. Такие данные прозвучали в докладе губернатора Николая Меркушкина на коллегии Министерства транспорта РФ, сообщает ИА REGNUM.

Согласно представленному губернатором докладу, в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» включены 2500 км автодорог Самарско-Тольяттинской агломерации. В 2017 год в регионе на эти цели будет освоено 4,2 млрд рублей, из которых 1,8 млрд — средства федерального бюджета. В рамках программы будут построены и отремонтированы 52 автодороги в Самаре, 18 дорог в Тольятти, 9 дорог в Новокуйбышевске, 6 — в Жигулевске, 4 — в Кинеле, 3 — в Чапаевске.

В рамках мероприятий по подготовке дорожной инфраструктуры к чемпионату мира ведутся работы по реконструкции автодорог «Волжский — аэропорт «Курумоч» и Московского шоссе в Самаре. Первая дорога создаст новые условия для подъезда к аэропорту, кроме того, будут выполнены требования ФИФА о максимальной продолжительности пути от аэропорта к стадиону в течение 40 минут. Московское шоссе после реконструкции будет представлять собой новую 10-полосную дорогу, протяженностью более 10 километров с двумя тоннелями, отметил Николай Меркушкин на коллегии у главы Минтранса РФ Максима Соколова.

«Мостовой переход “Фрунзенский” в Самаре строится, в том числе, за счет системы “Платон”, без которой этот проект сложно реализовать. Общая стоимость моста — около 16 млрд рублей. Мы рассчитываем завершить строительство уже в следующем году», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объем финансирования мероприятий к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Самарской области составляет 46,7 млрд рублей, в том числе: средства федерального бюджета — 14,5 млрд (все они предусмотрены для реализации мероприятий в части капитального строительства), из бюджета Самарской области — 21,9 млрд, внебюджетные источники — 10,3 млрд, такие данные предоставил Минстрой региона.