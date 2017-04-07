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09:06 (мск), источник: dostup1.ru

На челябинских маршрутах не хватает около 100 автобусов

Во второй половине текущего года на улицы города планируется выпустить от 20 до 30 машин.

В Челябинске не хватает примерно 100 автобусов — решением администрации во второй половине текущего года на улицы города планируется выпустить от 20 до 30 дополнительных машин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«За последние два года мы приобрели 32 автобуса на газомоторном топливе. На данный момент потребность города составляет от 90 до 110 автобусов дополнительно. Во второй половине этого года, после проведения торгов и заключения контрактов, мы должны выпустить на линию от 20 до 30 новых низкопольных автобусов средней вместимости», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Кроме того, планируется приобрести три новых трамвая у Усть-Катавского вагоностроительного завода. Напомним, администрация Челябинска участвует в федеральной программе поддержки производителей трамвайных вагонов и троллейбусов, согласно которой производителям выделяется субсидия в размере 8 млн рублей на изготовление одного трамвая. Остальную часть стоимости оплачивает муниципалитет.

Добавим, что проектом новой маршрутной сети Челябинска предусмотрено развитие трамвайного движения, в том числе, увеличение количества вагонов на ряде действующих маршрутов и организация трамвайного сообщения по улицам Овчинникова и Труда.

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