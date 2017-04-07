На челябинских маршрутах не хватает около 100 автобусов
Во второй половине текущего года на улицы города планируется выпустить от 20 до 30 машин.
Во второй половине текущего года на улицы города планируется выпустить от 20 до 30 машин.
В Челябинске не хватает примерно 100 автобусов — решением администрации во второй половине текущего года на улицы города планируется выпустить от 20 до 30 дополнительных машин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«За последние два года мы приобрели 32 автобуса на газомоторном топливе. На данный момент потребность города составляет от 90 до 110 автобусов дополнительно. Во второй половине этого года, после проведения торгов и заключения контрактов, мы должны выпустить на линию от 20 до 30 новых низкопольных автобусов средней вместимости», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.
Кроме того, планируется приобрести три новых трамвая у
Добавим, что проектом новой маршрутной сети Челябинска предусмотрено развитие трамвайного движения, в том числе, увеличение количества вагонов на ряде действующих маршрутов и организация трамвайного сообщения по улицам Овчинникова и Труда.