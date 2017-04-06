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20:49 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко заявил о компенсации Россией высокой цены на газ для Белоруссии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Президент Александр Лукашенко утверждает, что Россия компенсирует Белоруссии цену на газ за счет реэкспорта нефти.

Источник: AP 2017
То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти.
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии

Президент отметил, что «на нефть цены сейчас приемлемые, тут у нас проблем нет и не будет».

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«Мы заканчиваем в ближайшее время модернизацию наших нефтеперерабатывающих заводов, хотя они и сейчас очень высокого уровня. Но закончим — выход светлых нефтепродуктов будет 95%, тогда вопрос по нефти отпадем сам по себе. Мы сможем с любого рынка покупать нефть, перерабатывать у себя и получать соответствующую прибыль. Это россияне тоже понимают», — сказал Лукашенко.

Конфликт между РФ и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в третьем квартале 2016 года сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн. В первом квартале 2017 года было прокачано 4 млн тонн.

Накануне вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия увеличит поставки нефти в Белоруссию с 13 апреля в случае получения платежа за газ.

Комментарии
13
А Б
Стремление Лукашенко получить необоснованные преференции за счёт РФ говорят только о его иждивенческой психологии и никакого отношения к экономическим путям разрешения ситуации не имеют.
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Сергей Саморуков
Дураков всегда доят . Судьба у нас такая . Главный понты кидает , а мы пояса затягиваем .
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ПРОХОР
Достали этой темой уже. Сказали же что договорились президенты, что тут ещё жевать-то всем кому не лень.
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