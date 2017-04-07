На стадионе «Ростов-Арена» приступили к подготовке футбольного поля

На очереди инженерные коммуникации: полив, аэрацию, водоотведение. Уже в мае примутся за газон. К тому времени должны закончить кровлю. Мембранное покрытие — навес, могли бы натянуть и раньше, но на зиму работы останавливали по рекомендации производителя. А сейчас свои «рекомендации» вносит ветер. В своевременной сдаче стадиона сегодня никто не сомневается: уже сейчас готовность — 76 процентов.

«18 тысяч метров покрытия на сегодня уже уложено из 49 тысяч. При ветреной погоде вынуждены останавливаться, парусность довольно большая. Но скорость и темпы работ таковы, что покрытие будет уложено своевременно», — говорит министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.

Министр строительства, инспектирующий готовность, рассказал, что стадион окрасят в цвета флага Ростовской области: белая кровля, синие и частично красные кресла, и золотистая надпись «Ростов» на восточной трибуне. Трибуны на стадионе установлены так, что поле с любого места будет хорошо просматриваться. А видеоповторы моментов болельщики смогут увидеть не только на больших табло в чаше, но и на огромных экранах снаружи стадиона. Первый матч на «Ростов-Арене» может пройти в ноябре этого года.